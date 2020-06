Coronavirus Brasile, caos Vasco da Gama

Coronavirus Brasile Vasco Da Gama Guarin Castan | L’emergenza Coronavirus continua ad essere altissima, in particolare in Brasile. Il paese ha superato i 500 mila casi di contagio e ha quasi raggiunto i 30 mila morti per via del virus letale che sta mettendo il mondo in ginocchio. Intanto, mentre in Europa si inizia a pensare ad una ripresa del calcio giocato, in Brasile la situazione resta tragica. Arrivano brutte notizie dai diversi club brasiliani dopo i primi test effettuati per arginare l’epidemia. Pare che il Vasco Da Gama abbia riscontrato 16 calciatori positivi sui 43 test Covid 19 effettuati nelle ultime ore. Tra questi cisarebbero anche due ex calciatori di Serie A, si tratta di Fredy Guarin e Leandro Castan.

E’ stato lo stesso club brasiliano a rendere noto del focolaio trovato tra i propri calciatori. Numeri choc svelati dal Vasco Da Gama, il giorno prima della ripresa degli allenamenti che ora saranno bloccati. Intanto, il club ha isolato ogni singolo calciatore in attesa di sviluppi, tre di questi sono già guariti. Nel club brasiliano ci giocano due vecchie conoscenze della Serie A, si tratta di Guarin e Castan. Il club non ha comunicato chi dei calciatori è risultato positivo, dunque senza nomi non è accertato che anche i due ex calciatori del calcio italiano siano positivi.