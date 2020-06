Calciomercato Napoli Soumaoro Preziosi | Il Napoli è già molto attivo sul calciomercato. Dopo aver già concluso gli affari Amir Rrahmani e Andrea Petagna, che arriveranno all’inizio della prossima stagione, gli azzurri pensano ad altri profili interessanti. Tra questi c’è Adama Soumaoro, difensore del Genoa, che ha subito impressionato in Serie A.

Calciomercato Napoli, Preziosi chiude alla cessione di Soumaoro

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato dell’interesse del Napoli per Adama Soumaoro, difensore francese in prestito dal Lilla.

“Le nostre relazioni con il Napoli sono inesistenti da sempre. Non conosco i loro obiettivi. Abbiamo chiesto Younes a gennaio ma è impossibile trattare con il Napoli, come sempre. Soumaoro è un calciatore molto importante per noi. Forse a loro piace perché ricorda Koulibaly. A noi farebbe molto piacere trattenerlo, poi se lui vorrà restare bene, altrimenti non ci mettiamo in contrasto con lui”.

Leggi anche – Calciomercato Napoli, Koulibaly rifiuta il PSG

Preziosi: “Sarebbe bello riportare i tifosi allo stadio”

Enrico Preziosi, poi, si è soffermato sulla ripresa della Serie A e sulla possibile riapertura degli stadi.

“Giocare alle 17:15 è uno stress e lo spettacolo ne patisce. Ci sono interessi da difendere, specie televisivi”.

Stadi? “Occupare in sicurezza dei posti va bene, il problema principale è che ci sono degli abbonati che hanno già dei posti. Il Ferraris può ospitare 35mila persone, anche portare dentro il 20% porterebbe allo stadio 7.000 persone e lo spettacolo ne beneficerebbe”.

Partite in chiaro? “I diritti li detiene Sky e giustamente non si possono togliere perché ci sono dei contratti in essere. Sarebbe bello se Sky trovasse un accordo con la RAI, magari suddividendo i costi, in modo che tutti possano vedere la propria squadra di calcio”.