Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il Liverpool: si discute sull’accordo economico

Calciomercato Napoli: Koulibaly, probabile futuro in Premier League

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il mercato di Serie A si fa sempre più intenso ogni giorno che passa, e le principali squadre italiane stanno portando avanti tantissime operazioni, anche con le altre big europee. E’ il caso del Napoli, che oltre a cercare qualche rinforzo importante in vista della prossima stagione, dovrà assolutamente occuparsi del blindare i propri gioielli. Occhi puntati su Koulibaly, il quale viene continuamente corteggiato dalla Premier League: il Manchester United, ma soprattutto il Liverpool, che vorrebbe affiancarlo all’olandese Van Dijk.

Insomma una bella impresa trattenerlo in azzurro, specie se si pensa ad una notizia arrivata poco fa: pare infatti che l’agente di Koulibaly stia trattando con i Reds per l’accordo economico. Un fattore che cambia le carte in tavola, ma che non fa vacillare De Laurentiis: il patron del club partenopeo vuole 100 milioni di euro, e non accetterà offerte inferiori. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Napoli: Koulibaly preferisce lo United?

Il futuro di Koulibaly è ancora tutto da scoprire, e se da una parte pare che il suo agente lo stia portando verso Liverpool, dall’altra parte il senegalase starebbe valutando l’ipotesi Red Devils. Lo United lo alletta, che la sua scelta possa essere orientata verso Manchester?