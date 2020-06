Calciomercato Napoli: Immobile resta il primo obiettivo

Ultime Napoli, Ciro Immobile resta un pallino di Gattuso. Come riportato da Tuttosport, gli azzurri continuano la ricerca di un attaccante.

Nonostante il rinnovo di Mertens imminente, e quello di Zielinski ad un passo. Servirà una punta id peso. Per il belga è tutto fatto (4 milioni all’anno più bonus) relativamente al biennale con opzione per il terzo, idem per il polacco che resterà fino al 2021 guadagnando 4 milioni a stagione.

Da firmare anche il contratto di Gattuso, il club non farà valere entro il 10 giugno la penale da 500mila euro per la rescissione del contratto. Per il tecnico è in via di definizione un accordo triennale, sul quale andranno fatti ragionamenti sulla crescita del club.

L’unica grande richiesta del coach riguarda la punta centrale ed un esterno. Ciro Immobile resta il sogno ed il profilo ideale, non altrettanto sotto quello contabile: portare a Napoli il bomber della Lazio, ormai trentenne, significherebbe investire anche più di 100 milioni.

Per questo il Napoli pensa a Victor Osimhen (22 anni a dicembre, 18 gol in 38 gare stagionali con il Lille che ha richieste da tre campionati e potrebbe non accettare l’offerta da 40 milioni più Ounas) e Sardar Azmoun (25 anni, 14 gol in 29 gare stagionali con lo Zenit San Pietroburgo). Due scommesse da vincere.

Ultime Napoli: il mercato degli esterni

In corsia piace da tempo Milot Rashica. Ha 23 anni è kosovaro e sta spopolando in Bundesliga con il Werder Brema. Ora è l’alternativa a Boga.