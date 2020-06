Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan: Szoboszlai e Dumfries i primi due arrivi

Ultime Milan, sono due i colpi estivi che apriranno il mercato. Come riportato dal Tuttosport, il club rossonero sembrerebbe pronto a piazzare i primi due colpi.

Dominik Szoboszlai rimane l’obiettivo numero uno del Milan per il suo centrocampo. Il talentuoso ungherese, non ancora 20enne, è stato grande protagonista nella vittoria del Salisburgo in Coppa d’Austria ed il suo talento è fuori discussione.

Per strapparlo alla società del gruppo Red Bull, si parte da una base d’acquisto di 20 milioni. I rossoneri sono in pressing e vogliono provare ad arrivare prima della cocorrenza che è anche Italiana visto che Tare segue il calciatore da sempre.

Ultime Milan: affare in corsia

Ma non è finita perchè sulla destra piace anche Denzel Dumfries del Psv Eindhoven con Mazraoui dell’Ajax come pista parallela. Nel caso arrivasse il terzino, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan, in quanto si troverebbe chiuso da un nuovo titolare. Anche a sinistra servirebbe una riserva di Theo Hernandez.

Il Milan, inoltre, continua a intrattenere rapporti con il Real Madrid per Martin Odegaard e Luka Jovic, che avrà certamente voglia di tornare protagonista dopo un’annata passata all’ombra di Karim Benzema. Tra i giovanissimi occhio al nome del 19enne Bilal Benkhedim, di proprietà del Saint-Etienne, che ricopre il ruolo di trequartista.