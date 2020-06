Calciomercato Juventus: per Arthur arrivano novità, coinvolto il Napoli

Calciomercato Juventus: per Arthur si muove il Barcellona

Notizie Juventus, c’è ancora speranza per Arthur in bianconero. Come riportato da Tuttosport, tolti Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong e Leo Messi, nel gruppo di Quique Setien non si contano i calciatori considerati cedibili. Tra questi c’è di sicuro il brasiliano che potrebbe essere la chiave per arrivare a Miralem Pjanic, a sua volta nell’attesa che l’operazione vada in porto. Lo stallo non è totale né definitivo, però al momento si fatica a convincere il calciatore.

A meno che d’un tratto Arthur non si decida ad accettare la Juventus, dove guadagnerebbe di più e godrebbe di una prospettiva differente, ora il Barca conta su un solo fattore.

Toccherà a Setien far capire al brasiliano come stanno le cose. Le quattro sole partite da titolare (su 11 complessive) giocate con il nuovo tecnico non sono bastate a far capire la situazione al calciatore.

L’affare per ora è bloccato alla sua volontà, per i blaugrana non sarà possibile inserire altre contropartite se non un giovane, ma solo in prestito. Non il 2002 Ansu Fati, mentre i vari Ivan Rakitic, Arturo Vidal e compagnia non piacciono alla Juventus.

Calciomercato Juventus: il Barca studia il piano B

Alla finestra c’è sempre Mattia De Sciglio: il terzino piace molto ai catalani, ma pure al Paris Saint-Germain, meno al Chelsea. Il Barça, intanto, pensa anche a Fabian Ruiz del Napoli se l’altare saltasse.