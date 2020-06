Ultime Juventus, Jorginho sempre più vicino ai bianconeri

Calciomercato Juventus Jorginho Chelsea Bernardeschi | Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è a lavoro con la squadra per ritrovare la forma in vista della ripresa della stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Intanto, la società, invece, lavora per accontentare il proprio allenatore in vista della prossima stagione. La Juve dovrà cambiare molto, in particolare nel reparto di centrocampo. Via Pjanic e Rabiot, tra gli obiettivi principali c’è un pupillo di Maurizio Sarri, ovvero Jorginho. Il centrocampista del Chelsea si è consacrato con l’attuale tecnico bianconero ai tempi del Napoli. Il club londinese è pronto a ripartire con un nuovo progetto giovani, dove Jorginho potrebbe essere tra i tanti sacrificati per incassare diversi milioni di euro. L’attuale allenatore Frank Lampard ha puntato molto sul centrocampista italo-brasiliano dopo l’addio di Sarri, ma nonostante questo con la giusta offerta potrebbe dare l’ok alla cessione del calciatore. Su di lui ci sono diverse big d’Europa interessate, come ha ammesso il suo agente, ma la Juventus potrebbe accelerare per chiudere nelle prossime settimane. Ora spunta l’ultima idea per avere il sì dei Blues.

Calciomercato Juve: Bernardeschi al Chelsea per chiudere l’affare Jorginho

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo in vendita tra i tanti anche Federico Bernardeschi. Il club chiede circa 40 milioni di euro per l’esterno d’attacco, che però difficilmente arriveranno, in particolare ora con la crisi economica causata dal Coronavirus. Per questo, la Juve, ha intenzione di inserire Bernardeschi nell’affare con il Chelsea per l’acquisto di Jorginho. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una risposta importante.