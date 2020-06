Calciomercato Inter: per Tonali Cellino rifiuta la prima offerta

Calciomercato Inter: per Tonali servono 50 milioni per chiudere

Ultime Inter, per Tornali c’è già l’accordo con il calciatore e l’agente, ora bisogna convincere Cellino. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe presentato al Brascia già una prima offerta per il centrocampista.

Grazie ai soldi di Mauro Icardi, ora l’Inter può investire. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Giuseppe Bozzo, ha virtualmente già detto sì ai nerazzurri. Una volta scelto di restare in Italia, anche per giocarsi al meglio le chance di in Nazionale (dove è stato titolare nelle ultime due gare giocate prima dello stop per la pandemia), Tonali sarebbe disponibile ad accasarsi all’Inter (o anche alla Juventus).

Ora l’Inter ha la cassa piena grazie alla chiusura della trattativa per la vendita di Icardi (50 milioni più 8 di bonus, con 48 milioni di plusvalenza certa), e anche alla cessione di Matteo Politano al Napoli (1 milione), Gabigol al Flamengo (3 milioni e 675mila euro), George Puscas al Reading (8 milioni), Yann Karamoh al Parma (4,2 milioni) e Nicholas Rizzo al Genoa (2,5 milioni). A questi andrebbe aggiunto anche Perisic.

Ultime Inter: l’offerta di Marotta

L’Inter potrebbe quindi ritrovarsi con un’ottantina di milioni utili per coprire i riscatti di Barella e Sensi (50 milioni equamente divisi tra Cagliari e Sassuolo) ma anche per arrivare a Tonali per il quale l’Inter ha stanziato 35 milioni di euro (ovvero quello che resta in cassa).

Tuttavia, Cellino per il suo fuoriclasse chiede 50 milioni e la forbice con l’Inter è ancora piuttosto ampia. Il presidente non vuole contropartite. E così l’Inter potrebbe alzare la posta a 45 milioni ma con un’operazione alla Barella, pagando il calciatore nel tempo.