Stando alle ultime di mercato che arrivano dalla Spagna, Lionel Messi, accostato anche all’Inter, ha deciso di non sfruttare la clausola che poteva consentirgli di andarsene, a parametro zero, al termine di questa stagionequesta stagione.

Lionel Messi ed il Barcellona. Una storia d’amore destinata a continuare. O forse no? Nel frattempo l’asso argentino ha deciso di non avvalersi della clausola che gli avrebbe permesso di lasciare il club in questa stagione. Avrebbe potuto lasciare la società, che gli ha dato tanto e lo ha fatto crescere, già questa estate se lo avesse fatto entro la giornata di ieri. Molto probabile, quindi, che ci sia il prolungamento del contratto. Dalla Spagna giungono voci che la cifra del nuovo impegno possa aggirarsi intorno ai 50 milioni a stagione.

Una scelta sicuramente d’amore quella della ‘Pulce‘, intenzionato a continuare a vincere e togliersi soddisfazioni personali con la maglia che lo ha reso uno dei calciatori più forti al mondo.

Messi resta al Barcellona. Niente da fare per City ed Inter

Lionel Messi non ha mai manifestato la voglia di cambiare aria. In Spagna è una leggenda, nel club un’icona, per i tifosi un idolo. Niente da fare (almeno per il momento) per il City di Guardiola e l’Inter di Conte. Il suo ex tecnico ai tempi del Barça non ha mai nascosto il desiderio di portare in Inghilterra uno dei suoi pupilli. Rassegnato anche il giovane presidente dei neroazzurri Zhang che avrebbe voluto regalare ai suoi tifosi il 6 volte Pallone d’Oro.