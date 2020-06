Calciomercato Inter: Jonathan David al posto di Lautaro

Calciomercato Inter: Jonathan David il giovane sul quale investire

Ultime Inter: in attacco è caccia alla punta. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la cessione di Icardi già conclusa, e quella imminente di Lautaro Martinez, a Conte servirà una prima punta di valore, forse due, con un giovane alle sue spalle.

Il primo nome resta il Matador Cavani, che a Parigi ora avrà di sicuro pochissimo spazio. L’addio prossimo Cavani andrà via a zero. L’Atletico Madrid è pronto ad approfittarne. Simeone, infatti, è il vero antagonista dell’Inter. Cavani è disposto ad abbassarsi l’ingaggio fino a dieci milioni, non meno, e questo è un altro problema per l’Inter.

Ultime Inter: largo ai giovani

Intanto in attacco si pensa anche ad un giovane. Tra i nomi anche Luka Jovic al Real Madrid. Il serbo non ha preso per il verso giusto la sua prima stagione in Spagna e vorrebbe lasciare la Spagna.

Dalla Germania, invece, svanita l’idea Werner, il club si muove per il giovane Cunha. Il brasiliano dell’Herta Berlino non è sceso in campo sabato nella partita contro l’Augsburg, ma il suo periodo brillante prima dello stop aveva impressionato tutti, anche Ausilio. E l’Inter resta vigile sul ragazzo.

Ma il vero nome a sorpresa è quello di Jonathan David, il goleador del Gent che ha segnato 23 reti in 40 partite stagionali. Tra le vittime anche la Roma. L’interruzione del torneo belga fa gioco perchè ora il suo prezzo calerà.