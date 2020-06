Calciomercato Fiorentina Piatek | Chiesa va o resta? E’ il dilemma principale della Fiorentina di Rocco Commisso che si prepara a tornare in campo, con l’obiettivo salvezza distante pochi punti e quello Europa League che sembra quasi inarrivabile. Ma il futuro non passa solo da Federico Chiesa. Si guarda anche a come migliorare il reparto offensivo, portando un goleador di alto rango. Per questo la dirigenza viola sta osservando bene la ripresa della Bundesliga, in cui ha individuato due profili: Marcus Thuram e Krzysztof Piatek.

News Fiorentina, “il pistolero” può tornare in Serie A

Per Thuram la strada si fa sempre più in salita, viste le prestazioni pregevoli che sta offrendo in questo momento con la maglia del Borussia Mönchengladbach. E’ tornato a segnare anche ‘Pum Pum‘ Piatek con la maglia dell’Hertha Berlino (2 gol in 2 partite) e ha risvegliato l’interesse dei club italiani. Stando a quanto riferisce La Nazione, il polacco ex Milan potrebbe tornare a “sparare” i suoi colpi in Serie A.

Calciomercato Fiorentina, si fa strada l’ipotesi Piatek

E’ andato via a gennaio dall’Italia ma nella prossima sessione di mercato potrebbe tornare e vestire la maglia viola. La formula con la quale la Fiorentina potrebbe prenderlo è quella del prestito oneroso, anche biennale, con obbligo di riscatto fissato nell’estate 2022.