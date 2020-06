Ultime notizie Bologna: Ibrahimovic il sogno di Sinisa

Calcio Mercato Bologna Ibrahimovic | Il Milan non rinnoverà il contratto di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante classe 1981 svedese andrà in scadenza a fine stagione. Niente rinnovo (che sarebbe scattato in maniera automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League). Il Milan è virtualmente lontano dal 4 posto di 15 punti a 12 giornate dalla fine. Ora a rischio c’è anche la zona Europa. Bologna, Parma, Verona e Milan sono in 2 punti e si giocano il 7 posto che vorrebbe dire preliminari per la prossima edizione d’Europa League. Dune Zlatan andrà via. L’attaccante ha rimediato un brutto infortunio nei giorni scorsi e starà fuori per circa 1 mese. Intanto, pensa al suo futuro. L’Hammarby, squadra svedese di cui Ibra è co-proprietario, lo aspetta per chiudere la carriera. Ma questo trasferimento non è poi così scontato. Perché Ibra è continuamente corteggiato dal Bologna e Sinisa Mihajlovic.

Calciomercato Bologna: con l’Europa League arriva Ibrahimovic

Il Bologna ha provato a chiudere per Ibra già a gennaio, poi però lui ha scelto di tornare nella sua Milano e vestire ancora una volta la maglia rossonera. La sua avventura sembra ormai finita al Milan, ma non in Serie A. Il Bologna punta ancora tanto su di lui e lo vuole a tutti i costi. Il calciatore riflette e ora Sinisa è pronto a giocarsi una carta vincente, l’Europa League. Il club è lontano solo 2 punti proprio dal Milan e dalla qualificazione alla prossima Europa League. Come riportato dal Corriere dello Sport, con una qualificazione che passerà nelle prossime 12 giornate di Serie A, Ibra potrebbe convincersi ad accettare la destinazione Bologna.