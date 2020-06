Cagliari, Giulini: “Siamo preoccupati, ecco cosa penso dell’algoritmo”

Ultime Cagliari | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della ripartenza nel corso di un’intervista concessa a Radio Rai:

“Siamo ovviamente un pochino preoccupati dal fatto che con un positivo si fermerebbe di nuovo il campionato visto che la squadra intera sarebbe costretta alla quarantena. Questo metterebbe a rischio il campionato. Siamo l’unico paese europeo ad aver preso questa decisione ed il senso non lo capisco Si creerebbe un danno atroce per il calcio italiano con un nuovo stop. La situazione è già complicata adesso. L’algoritmo? In questi tre mesi il presidente Gravina ha lavorato bene. E’ riuscito a mettere insieme opinioni diverse come quelle di Dal Pino, De Siervo e Balata. Se ripartiamo gran parte del merito è di Gravina e prima di criticare un algoritmo bisognerà capire il funzionamento Io ancora non lo so, ma serve rispetto per chi investe”.

Ultime Cagliari, Giulini sullo stadio

Nonostante il momento di crisi internazionale, il Cagliari non ha mai smesso di progettare. L’intenzione del club resta quella di costruire un nuovo stadio, ed anche di questo ha parlato il presidente: