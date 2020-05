Serie A, stadi aperti: Agnelli fa un appello, ecco quando sarà possibile

Serie A, ipotesi stadi aperti: ecco quando potrebbe succedere

Serie A – Stadi Aperti | Sarà bello ritornare alla normalità, con il campo che vedrà protagonisti i beniamini di ogni tifoso del calcio. Purtroppo però i tifosi potranno seguire i propri idoli soltanto da casa e tutti non vedono l’ora di poter tornare a riempire gli impianti, per mettere “il fiato sul collo” agli avversari, tra fischi, cori e meraviglie che da anni ci regalano le tifoserie d’Italia e non solo. Però ecco, purtroppo la situazione non permetterà ancora per molto, uno scenario del genere. In Lega però, sarebbe arrivata una proposta, direttamente dal presidente della Juventus e dell’ECA, Andrea Agnelli: stadi aperti… o quasi.

Serie A, l’appello di Agnelli: “Riapriamo gli stadi a partire da luglio”

Stando a quel che riportano i colleghi del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un appello da parte di Andrea Agnelli nel corso dell’Assemblea di Lega, legato alla situazione degli stadi. Il triste scenario delle porte chiuse, potrebbe vedere una svolta a partire da luglio. Possibilità di rivederli aperti in Serie A, così come accaduto in Ungheria e Polonia, con capienza limitata all’interno degli stessi impianti. Uno scenario che permetterebbe ai tifosi, pure se in minoranza, di seguire i propri idoli, ma con distanziamento sociale. L’ipotesi è che tutto questo possa accadere a partire da luglio, con il Governo pronto a consentire tale decisione.