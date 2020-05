Serie A Partite Serali | La Serie A ripartirà tra tre settimane, lo farà prima con i recuperi delle gare non disputate in passato e solo dopo con le giornate complete. Non ci sono ancora le ufficialità ma siccome si va verso i mesi più caldi dell’estate, si pensa agli orari più comodi in cui poter disputare le gare.

Serie A, ecco gli orari delle gare

L’Assocalciatori si è già schierato contro gli orari più caldi della giornata: “Non è possibile giocare alle 16:30 ogni tre giorni, ne va della salute dei calciatori”, ha detto ieri Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC. Stando a quanto riferisce il Messaggero, domani la Lega Calcio varerà il calendario della ripresa del campionato, con date ed orari definitivi, ma è già possibile immaginare come sarà la nuova Serie A. Gli slot orari saranno tre: 17, 19.15 e 21.30 anche se è possibile un ulteriore slittamento di 15′ per venire incontro ai calciatori. Ogni match avrà un intervallo di due ore e un quarto dall’altro.

Il calendario

Le gare mancanti si svolgeranno in 6 turni del weekend (con l’ultima giornata tutta serale) e 6 turni infrasettimanali, chiusura il 2 agosto. Nel weekend ci sarebbe una gara il venerdì o il lunedì (ore 21.30), tre gare il sabato (una per slot orario), sei gare la domenica (una alle 17, quattro alle 19.15 e una alle 21.30). Nei turni infrasettimanali due gare sia martedì che giovedì (19.15 e 21.30) e sei mercoledì (due alle 19.15, quattro alle 21.30).