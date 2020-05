La ripresa della Serie A è una certezza, ma gli addetti ai lavori continuano a lavorare per stabilire il calendario. Il torneo partirà il 20 giugno con i recuperi della sfide rinviate della venticinquesima giornata (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter- Sampdoria e Torino-Cagliari). Resta da definire l’orario in cui le partite verranno disputate, che ha scatenato le polemiche dei giocatori. Quest’ultimi hanno dichiarato che per via del troppo caldo sarebbe faticoso giocare nel pomeriggio.

Serie A, l’indiscrezione dell’Ansa

La loro richiesta potrebbe essere soddisfatta dalla Lega. Secondo quanto riferito dall’Ansa, infatti, solo 10 partite su 124 si disputeranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana (l’ultimo di giugno e quattro a luglio), e nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce, per via delle alte temperature. Di conseguenza oltre la metà dei match si giocherà alle 21.30 e una cinquantina alle 19.15. Curiosamente non ci saranno partite diurne nel primo turno, in cui ci saranno i recuperi e nell’ultimo, quello che si disputerà da sabato 1 agosto a domenica 2 agosto. La sfida scudetto tra Juventus e Lazio del trentaquattresimo turno dovrebbe essere scelta come posticipo di lunedì 20 luglio.

Serie A, i possibile scenari

La decisione definitiva verrà presa domani dalla Lega Calcio. Le ipotesi al vaglio prevedono tre fasce orarie: 17, 19.30, 21.30 anche se potrebbe esserci una variazione di 15 minuti per accontentare i giocatori. Nel dettaglio il calendario prevede 12 giornate di cui 6 nel weekend e altrettanti infrasettimanali. Un vero e proprio tour de force per completare regolarmente il campionato interrotto lo scorso marzo per l’emergenza provocata dal coronavirus. L’obiettivo resta questo, altrimenti si valuteranno le ipotesi alternative.