Brutte notizie per la stella del Torino, la sua stagione rischia di essere conclusa in ogni caso dopo l’infortunio riportato oggi in allenamento.

Notizie Torino: infortunio per Baselli, stagione finita?

Ultime Torino, arrivano pessime notizie dall’allenamento di oggi. La stagione di Daniele Baselli, centrocampista del Torino, potrebbe essere già conclusa prima di ri-cominciare.

Il centrocampista italiano, ha infatti riportato un brutto infortunio durante l’ultimo allenamento e, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, i primi esami non sarebbero stati positivi. Anzi, questi avrebbero evidenziato la lesione parziale del legamento crociato.

Tuttavia, prima di indicare una diagnosi definitiva e la possibilità di ricorrere ad un intervento chirurgico, saranno necessari altri accertamenti più approfonditi.

Questi verranno effettuati nei prossimi giorni, dopo che l’articolazione si sarà sgonfiata. L’infortunio però sembra piuttosto serio.

Ultime Torino: stagione difficile per Baselli

Una brutta tegola per il calciatore che si fermerà definitivamente dopo una stagione complicatissima. Il centrocampista anche a dicembre era stato costretto allo stop sempre per un problema al ginocchio. Appena rientrato era arrivato un nuovo infortunio, di tipo muscolare, che gli aveva fatto saltare altre tre partite.

La stagione di Baselli quest’anno è stata molto travagliata. Il rischio adesso è che questa, nonostante la ripresa in estate, possa essere già conclusa senza che il calciatore possa dare una mano a Longo.