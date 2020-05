Tweet on Twitter

Notizie Atalanta, il Valencia accusa Gasperini: “Ha messo tutti a rischio”

Ultime Atalanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha raccontato la sua disavventura con il Coronavirus.

Il comunicato del Valencia

Il tecnico ha sostenuto di aver sentito i sintomi già prima della partita di Champions League contro il Valencia. Così il club spagnolo ha risposto alle dichiarazioni del tecnico:

“Dopo le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che sono state riportate in mattinata dalla stampa italiana, il Valencia esprime pubblicamente la sua sorpresa per il fatto che l’allenatore della squadra rivale negli ottavi di finale di Champions League abbia riconosciuto di soffrire dei sintomi del Covid-19.

Il tecnico, tanto il giorno precedente, quanto il giorno della partita, il 10 marzo al Mestalla ha sostenuto di essere consapevole di soffrire sintomi presumibilmente compatibili con il Coronavirus senza prendere misure preventive.

In questo modo l’allenatore ha messo a rischio numerose persone durante il suo viaggio e la sua permanenza a Valencia.

Il club ci tiene a ricordare come questa partita sia stata disputata a porte chiuse, rispettando misure restrittive ben precise, prescritte dalle autorità sanitarie spagnole per prevenire il rischio di contagio per Covid-19.