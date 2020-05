News Atalanta, Gasperini rivela: “Già con il Valencia stavo male, attimi di paura”

News Atalanta – Gasperini | E’ il tecnico del momento, che ha fatto le fortune dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini è tra gli allenatori più amati tra i club italiani, con i tifosi bergamaschi che ormai vivono un legame indissolubile con il fautore della grande Atalanta, che viaggia verso posizioni mai immaginate fino a qualche anno fa. L’approdo ai quarti di Champions League è un vero e proprio capolavoro e solo il Coronavirus poteva mettersi d’intralcio a tali imprese. Ed è una situazione che preoccupa, lo stesso tecnico che ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Alla rosea, ha raccontato le proprie fragilità, con il Covid-19 che ha coinvolto anche lui: “Ho perso il gusto in quei momenti, ho avuto il Coronavirus. Stavo male già nel match contro il Valencia”.

Ultime Atalanta, le parole di Gasperini

Mentre in Europa ci si interrogava sull’interruzione del calcio, l’Atalanta viaggiava verso Valencia, per compiere l’impresa che avrebbe portato ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico del club bergamasco ha rivelato un clamoroso retroscena: “Ho vissuto attimi di paura, stavo male già il giorno prima, il giorno dopo è stato anche peggio. Il Coronavirus ti fa dormire poco, ogni notte pensavo: “E se succede a me? Non posso andare via ora, devo fare tante cose ancora”. Lo dicevo, per esorcizzare le mie paure…. ma lo pensavo davvero”.

Le parole del tecnico sono scioccanti. E Gasperini continua: “Non avevo più gusto, la colomba pasquale sembrava pane, lo champagne, acqua. Solo dieci giorni fa ho avuto la conferma: ho avuto il Coronavirus“.