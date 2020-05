Coppa Italia, è caos! Stilato un nuovo programma: ecco le date

Coppa Italia, cambieranno le date: Napoli-Inter e Juventus-Milan, ecco quando si giocheranno

Coppa Italia – Programma e date | Ha generato caos la situazione legata alla Coppa Italia che però, inevitabilmente, va ripresa. Se il calcio riprende con il panorama della Serie A che riapre i propri battenti, discorso analogo anche per la coppa nazionale, con i club che avevano giocato fino alla semifinale di andata. Coinvolte nella bagarre Napoli, Inter, Juventus e Milan, club che dovranno giocare la gara di ritorno. Questa mattina, i colleghi del Corriere dello Sport, hanno analizzato la situazione, anticipando quanto potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

Coppa Italia, il nuovo programma: ecco come si svolgerà la final four

L’Inter è coinvolta in un vero e proprio tour de force, essendo impegnata anche nei recuperi. Motivo per cui, l’idea sarebbe quella di scambiare le due date delle semifinali, inizialmente programmate con Juventus e Milan tra le prime a scendere in campo. Dunque, per fare chiarezza: il 12 si giocherebbe al San Paolo la sfida Napoli-Inter, e poi il 13 Juventus-Milan. I club di Gattuso e Conte si ritroverebbero tra le prime a ritornare in campo in Italia, nella fondamentale sfida da giocare a Fuorigrotta, a Napoli. Una sorta di final four, perché al margine delle due semifinali, le finaliste si sfideranno a Roma, il 17 giugno. In pochi giorni si decreterà la squadra campione della Coppa Italia.