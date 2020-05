Calciomercato Sassuolo, Carnevali: “Boga? Vogliamo tenerlo ma ci sono offerte da Italia e estero”

Ultime Sassuolo | Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio 1.

Le parole di Carnevali

“Modello Sassuolo? Il modello Sassuolo è un progetto che nasce da Squinzi, iniziato già da tanti anni, e noi cerchiamo di portarlo avanti anche se ora ci sono difficioltà. Il progetto ora è passato nelle mani dei figli ma va avanti, continua.

In un momento di difficoltà come questo, dove il calcio non gode di ottima salute, abbiamo il dovere di continua a crescere, migliorandoci, dando sempre un occhio di riguardo al bilancio. Siamo in A da 7 anni e questo è un grande risultato. Il progetto continua sperando che possa migliorare di anno in anno”.

Boga?

“Boga, quando è arrivato da noi, in pochi lo conoscevano. Per questo il merito è dello scouting per averlo scovato e del nostro allenatore De Zerbi che lo ha fatto crescere.

Ora per lui sono arrivate richieste in Italia e all’estero. Il Sassuolo ha fatto uno sforzo per poterlo trattenere ed in estate valtuerà.

La volontà è tenerlo con noi perché, come dicevamo prima, dobbiamo avere un progetto di crescita e, ogni tanto bisogna fare dei sacrifici ma i migliori vogliamo tenerlo.