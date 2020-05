Calciomercato Napoli Rashica | Il Napoli pensa al futuro in attesa di capire come si evolveranno le situazioni di Callejon, Koulibaly, Allan e Milik. In difesa e in attacco sono già pronti nuovi rinforzi: Rrahmani e Petagna ma si cercano anche altri profili per rendere più competitiva la rosa. Uno dei nomi che da anni piace a Cristiano Giuntoli è Milot Rashica, esterno kosovaro del Werder Brema.

Calciomercato Napoli, Rashica nel mirino

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Napoli segue ancora le prestazioni del classe ’96 del Werder Brema. Il direttore sportivo dei tedeschi, Baumann, ha negato di aver ricevuto qualsiasi tipo di offerta ma ufficiosamente il Napoli tenta di riaprire la porta delle trattative. Il club tedesco ha intenzione di cederlo solo per la clasuola rescissoria di 38 milioni di euro e non intende fare sconti di nessun tipo.

Napoli, c’è il sì del calciatore

Intanto il Napoli prosegue nel suo interesse e monitora le prime partite di Bundesliga in attesa di capire se il profilo del kosovaro può essere all’altezza della situazione. Ha il gradimento del calciatore e, per questo, la forza di chiedere un forte sconto al Werder Brema. Il club azzurro, nel mentre, cerca di capire come si evolverà anche la parabola di Hirving Lozano, mai esploso nella prima stagione, né con Ancelotti e tantomento con Gattuso.