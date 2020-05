Calciomercato Napoli Fabiàn Barcellona | Il Barcellona guarda in Serie A per il futuro. Piacciono, com’è ormai noto, Lautaro Martinez e Miralem Pjanic, per cui si sta pensando di attuare delle trattativa a cui Juve e Inter non possano opporsi. Ma gli affari non sono così semplici. Per l’attaccante dell’Inter, Ausilio ha chiesto il pagamento della clausola rescissoria, mentre per il bosniaco la Juve chiede contropartita importanti. Ecco perché il Barcellona inizia a cautelarsi, valutando altri profili: tra questi c’è quello di Fabiàn Ruiz.

Calciomercato Napoli, Barcellona su Fabiàn: pronto l’assalto

Stando quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ Quique Setién avrebbe individuato proprio nel centrocampista del Napoli il profilo perfetto per le sue esigenze. Non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club di De Laurentiis e dalla Spagna sono convinti di poter chiudere per una cifra inferiore ai 60 milioni chiesti dal patron azzurro. L’agente del calciatore ha parlato chiaramente della proposta del Napoli fino al 2025 con il relativo stop alle trattative subito dopo l’emergenza Coronavirus.

Napoli, il Barça vuole Fabiàn: troppi 60 milioni

Ecco perché il Barcellona intende approfittarne. C’è anche la lontana concorrenza del Real Madrid ma i blaugrana forzano la mano grazie al proprio allenatore che ha già tratto il meglio di Fabiàn durante il periodo al Betis Siviglia. Ma il Barça resta fermo nelle sue posizioni: niente 60 milioni. Sarà, però, complicato per i catalani forzare la mano e far cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis.