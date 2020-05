Ultime Napoli: l’addio di Callejon non è poi così scontato

Calcio Mercato Napoli Callejon rinnovo | Il Napoli continua a lavorare ogni giorno per la prossima stagione. Le squadre di Serie A si preparano al ritorno in campo, Gattuso è a lavoro con la squadra per ritrovare la forma. Intanto, la società, con il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis pensano al prossimo anno. In particolare, prima di guardare sul mercato, bisognerà sistemare la situazione legata ai rinnovi di contratto. Il Napoli guarda in casa propria e dopo aver raggiunto l’accordo con Mertens, Zielinski e Maksimovic, ora anche il prolungamento di contratto per Fabian Ruiz è più vicino. Distante, invece, Arek Milik che sembra più vicino alla Juventus. Infine c’è José Maria Callejon. Lo spagnolo (come Mertens) è in scadenza il prossimo 30 giugno e sicuramente resterà a Napoli altri 2 mesi per completare la stagione in corso. Nessun problema riguardo questo aspetto. Cosa però sembrava ormai conclusa, era la trattativa per il rinnovo di contratto. Callejon e il Napoli però sono ancora in contatto e il suo addio non sembra così scontato come pare.

Calciomercato Napoli: cambia tutto, ora Callejon può rinnovare

Come riportato da Il Mattino la prossima settimana ci saranno nuovi aggiornamenti tra Callejon (rappresentato dal suo entourage) e il Napoli. A sorpresa, dopo tutti questi mesi di addio ormai quasi scontato, il calciatore potrebbe decidere di rinnovare con il Napoli. Così come Mertens, il calciatore spagnolo non ha ancora raggiunto accordi o firmato un pre contratto con nessun nuovo club, possibile quindi che a sorpresa arrivi il rinnovo anche per lui.