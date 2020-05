Ultime Napoli, Boga l’obiettivo: il Sassuolo pronto a cedere

Calcio mercato Napoli Boga Sassuolo De Laurentiis Carnevali | Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, resterà in Serie A. Il Chelsea non ha esercitato il diritto di recompra sul calciatore ivoriano che quindi resta nelle mani del Sassuolo. Ora toccherà al club di Squinzi decidere a chi e per quanto vendere eventualmente l’esterno d’attacco che in questa stagione si è consacrato sotto la gestione di Roberto De Zerbi. Sul giocatore ci sono molte squadre all’estero, ma anche in Italia. Su tutte c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che con il ds Giuntoli spinge per chiudere l’affare. Non sarà facile però, soprattutto dopo le parole del direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. Nei giorni scorsi il dg ha affermato che il calciatore e il Sassuolo vorrebbero continuare a lavorare insieme almeno per un altro anno. La richiesta del club neroverde per lasciarlo partire subito si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: Carnevali promette di cedere Boga a De Laurentiis

Intanto, dalla redazione di Rai Sport, fanno sapere che il calciatore è stato già promesso al Napoli in casa di eventuale cessione. Secondo quanto riportato da Rai Sport, pare che ci sia stato una chiacchierata tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il dg del Sassuolo Carnevali. Il Napoli ha ribadito il suo interesse per Boga, acquisto approvato da Gennaro Gattuso. Il Sassuolo spara ancora alto con le richieste, ma ha promesso al Napoli che a parità di offerte cederà il calciatore agli azzurri.