Calciomercato Milan: per Jovic pronta l’offerta

Ultime Milan, per Luka Jovic il Milan ha già pronta l’offerta al Real Madrid. Secondo quanto riportato da cm. com, il Milan starebbe valutando l’operazione per l’attaccante serbo.

Come accaduto un anno fa con Theo Hernandez, non sarà facile per i rossoneri strappare il calciatore in maniera definitiva al club spagnolo.

Tuttavia i rossoneri non vorrebbero prestiti o recompre (se non altissime) ma un’affare definitivo con un calciatore da valorizzare.

Il problema, tuttavia, è il prezzo pagato dal Real per il cartellino del calciatore solo una stagione fa di 60 milioni di euro.

Una cifra inarrivabile per il Milan che però non si arrende.

Per questa ragione sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni per il cartellino di Luka Jovic. L’attaccante è in uscita dal Real Madrid, ma il club rossonero non intende spingersi oltre un’offerta del genere. E’ questa la cifra stanziata da Gazidis per la punta.

Calciomercato Milan: i dubbi su Jovic

Oltre ad una stagione in panchina, e a uno stipendio importante, a far scendere il prezzo del calciatore c’è anche l’infortunio accusato nell’ultimo periodo che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno 2 mesi. Una brutta tegola per il Real che deve cederlo per non fare minusvalenza con l’incognita, a questo punto, delle visite mediche.