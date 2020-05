Calciomercato Milan Camavinga Real Madrid | Il calciomercato del Milan passa soprattutto dalla politica del “giovane e talentuoso”. Se dovesse arrivare, come sembra, Ralf Rangnick, il club rossonero dovrà adattarsi a questo nuovo modo di agire. Lo scorso gennaio è già arrivato Saelemaekers e in futuro sono programmati nuovi colpi giovanissimi. Ecco perché da mesi si seguono gli sviluppi di Eduardo Camavinga.

Calciomercato Milan, Camavinga promesso sposo del Real Madrid

Il giovanissimo centrocampista del Rennes piace alla dirigenza rossonera ma sono molto insistenti le sirene straniere. Soprattutto dalla Spagna e in particolare dal Real Madrid che pare essere fortemente interessato al classe 2002. Ci sono stati già importanti contatti tra l’entourage del gioiellino di origini angolane e il Real Madrid che ha seguito le sue orme in vari tornei internazionali. Inoltre c’è l’apprezzamento del 18enne che secondo quanto riporta AS, “ama il Real Madrid e Zinedine Zidane“.

Milan, il Real anticipa con un’offerta super

Eduardo Camavinga ha appena preso la cittadinanza francese e per chi lo acquisterà è un elemento fondamentale per non occupare lo slot extracomunitario. Il Presidente del Rennes, però, non ha intenzione di cederlo, anche di fronte ad offerte super vantaggiose. AS riferisce che il Real Madrid, invece, pensa di poter concludere l’operazione e tagliare fuori anche il Milan che si era interessato a lui. Serviranno almeno 50 milioni di euro e l’uscita di scena degli indesiderati, James Rodriguez su tutti.