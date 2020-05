Calciomercato Milan, Azmoun per l’attacco: duello di mercato con il Napoli

Calciomercato Milan, Azmoun finisce nel mirino: concorrenza al Napoli di Gattuso

Calciomercato Milan – Azmoun | E’ stato accostato al Napoli, il talento iraniano Sardar Azmoun, ma non c’è solo il club azzurro sul calciatore, in Italia. A raccontare lo scenario di mercato è la Gazzetta dello Sport, attraverso la propria edizione odierna. Stando a quel che rivela la rosea, per il dopo-Ibrahimovic, si potrebbe ripartire proprio dal giocatore dello Zenit. Lo stesso attaccante avrebbe annunciato, non molto tempo fa, che si sta appunto guardando intorno, con l’avventura in Russia che potrebbe essere arrivata al capolinea. All’età di 25 anni potrebbe dunque approdare in Italia, nel campionato di Serie A.

Ultime Milan, Luka Jovic resta l’obiettivo numero uno per l’attacco. Occhio però allo scenario legato ad Azmoun

Il Milan sembra averlo messo nel mirino, senza dimenticare però la pista che si stava seguendo con Luka Jovic. L’attaccante serbo resta tra i primi nomi per l’attacco rossonero, cercando di riformare l’attacco dell’Eintracht Francoforte da sogno degli ultimi anni, con il duo composto da lui e Rebic che ha macinato gol. Altro motivo riguarda il forte interesse del Napoli su Sardar Azmoun, club pronto a prelevarlo. Il Milan, dal canto proprio, non avrebbe alcuna intenzione di mettersi a battagliare sul mercato, facendo partire una vera e propria asta. Ma è chiaro che il club rossonero non resterà a guardare i rivali dell’ex Gennaro Gattuso, rafforzarsi.