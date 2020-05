Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pogba via da Manchester, c’è l’incontro

Ultime Juventus, Pogba andrà via da Manchester. Come riportato da Le10Sport, l’agente del francese Mino Raiola continua a lavorare per la cessione del calciatore.

L’ex Juventus è pronto a lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il centrocampista è intenzionato a cambiare aria e le mete più probabili continuano ad essere due ad oggi. Solo Real Madrid e Juventus, infatti, possono permettersi l’ingaggio del calciatore.

Per questa ragione, l’agente del francese, Mino Raiola, continua ad intrattenere rapporti con entrambi i club sperando che arrivi la svolta.

Ultime Juve: Pogba, Raiola ha incontrato Zidane

La notizia più recente è che il potente procuratore avrebbe avuto un incontro con Zidane. Il tecnico è colui che starebbe maggiormente facendo da sponsor a Madrid per portare il campione del Mondo nella Capitale spagnola.

Tuttavia c’è da fare i conti con Florentino Perez, che sarebbe poco propenso a fare affari con Raiola.

Per questo i tifosi della Juventus ancora sperano. I contatti tra la Juventus e l’agente di Pogba non si sarebbero mai interrotti e il centrocampista verrebbe di corsa di nuovo in Italia. La terza pista, solo ipotizzata, è quella che porterebbe al PSG.

Il feancese ai campioni della Ligue 1 piace ma ad oggi il club non avrebbe intenzione di investire a centrocampo.