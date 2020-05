Calciomercato Juventus, Chiesa: Paratici mette sul piatto importanti contropartite

Calciomercato Juventus, Chiesa: il calciatore potrebbe approdare ai bianconeri, Paratici ha pronto un piano

Calciomercato Juventus – Chiesa | E’ il calciatore che più interessa alla Juventus, società che vorrebbe replicare l’affare piazzato un po’ di stagioni fa quando, dai rivali della Fiorentina, andò a prendere Federico Bernardeschi. Una ferita ancora aperta per i tifosi viola e, ad oggi, potrebbe riaccadere con l’altro Federico, che porta il cognome di Chiesa sulle spalle della maglia viola. La Juventus sta preparando un piano, ad hoc, per prelevarlo dal club toscano.

Ultime Juventus, Paratici mette sul piatto un’importante contropartita per convincere i viola: Chiesa verso i bianconeri?

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, il CFO della Juventus, Fabio Paratici, sarebbe pronto a convincere la società di Rocco Commisso. Per arrivare a Federico Chiesa, non andrebbe più a mettere sul tavolo la sola importante cifra economica. Come per Milik al Napoli, per calare le pretese economiche per il perno vincente del club viola, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di calciatori come Romero, Pellegrini e Rugani, ma non solo.

Da Firenze, fanno sapere, che l’interesse sarebbe legato alla questione tra i pali. Il polacco Dragowski potrebbe dire addio dopo un’ottima annata, finendo al Milan, motivo per cui la Fiorentina avrebbe bisogno di un nuovo estremo difensore. E la Juventus, appunto, andrebbe ad offrire l’importante cartellino di Mattia Perin, portiere molto gradito e seguito dalla Fiorentina.

Barone e Pradè dovranno fare bene i conti, per capire quale scenario converrebbe di più alla propria società. Intanto l’idea bianconera, è tutta sul calciatore della nazionale azzurra. Maurizio Sarri non vedrebbe l’ora di averlo alla Continassa, assieme al suo altro giovane in arrivo, Dejan Kulusevski.