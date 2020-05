Calciomercato Juventus Buffon Chiellini | Nuovo inizio, vecchi volti. La Juventus si affiderà ancora ai piedi e alle esperte di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, almeno per un’altra stagione. Il ritorno in campo potrebbe annunciare anche il rinnovo delle due bandiere bianconere che chiuderanno la propria carriera con la maglia della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Buffon e Chiellini rinnovano

Tutto fatto per i rispettivi rinnovi, manca solo l’ufficialità. Secondo quanto si legge su calciomercato.com potrebbe arrivare prima del 13 giugno, data in cui la Juventus tornerà in campo ufficialmente per la sfida contro il Milan valida per la Coppa Italia. I due colossi bianconeri hanno il contratto in scadenza a giugno e rinnoveranno per un’altra stagione alle stesse cifre attuali. Il loro rinnovo sarà anche un segnale importante per il gruppo, nel momento forse più importante della stagione più lunga di sempre.

News Juve, Buffon e Chiellini: rinnovi con obiettivi diversi

Per Gigi Buffon sarà certamente l’ultima stagione in bianconero, la prossima. Rinnoverà alle stesse condizioni attuali: 1,5 milioni netti più bonus. Dopodiché potrebbe rivestire i panni di dirigente o cercare nuove esperienze al di fuori del mondo Juve. Intanto, però, ha intenzione di battere ulteriori record e provare a vincere la tanto attesa Champions League, che ha visto più volte passargli sotto il naso senza mai afferrarla. Per Giorgio Chiellini, invece, la situazione potrebbe essere diversa. La Juventus gli garantirà un altro anno di contratto alle stesse cifre (3,5 milioni più bonus) e poi valuterà le condizioni fisiche dopo il grave infortunio. Non è da escludere per il capitano bianconero e della Nazionale Italiana, una più lunga permanenza, con l’obiettivo Euro2021 e Qatar2022.