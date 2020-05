Calciomercato Juventus: Bonucci nuovamente nel mirino del City

Calciomercato Juventus, Bonucci può dire addio: il Manchester City farà sul serio

Calciomercato Juventus – Bonucci | Non ha tolto dalla propria lista, Leonardo Bonucci. Parliamo del tecnico Pep Guardiola che, ancora oggi, sembra non aver mollato la pista che porta al centrale di difesa della nazionale azzurra e della Juventus. Il nome sul taccuino non è mai stato sbarrato, motivo per cui, potrebbe partire l’assalto da parte del Manchester City.

Ultime Juventus, Guardiola a caccia di un “libero”: Bonucci fa al caso suo

E’ la notizia che arriva direttamente dalla Gran Bretagna. Secondo i colleghi inglesi del Daily Star, il Manchester City tornerebbe forte di Leonardo Bonucci. Il difensore italiano fa letteralmente impazzire Guardiola, tecnico che lo segue ormai da troppo tempo. Le loro strade non si sono mai incrociate, anche perché Bonucci ha sempre giocato in Italia, luogo in cui Pep non ha mai allenato. Il motivo che spingerebbe il City ad andare dritto sul difensore, è l’addio di Stones, calciatore che finirebbe ai margini delle gerarchie del club allenato dal tecnico spagnolo e che non ha alcuna intenzione di mollare gli Europei del 2021. Infatti, con il poco spazio che troverebbe nella prossima stagione, rischierebbe di uscire fuori dalle gerarchie dell’Inghilterra.

La Juventus, nel frattempo, difficilmente rinuncerà a Bonucci. Ma se dovesse arrivare un’offerta folle, per un calciatore che comunque va ad avvicinarsi all’età di chi non è più giovanissimo – sportivamente parlando – allora sì che le cose potrebbero cambiare.