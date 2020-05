Calciomercato Juventus: Willian può restare in Premier League

Calcio Mercato Juventus Willian Tottenham | La prossima sessione di calcio mercato sarà piuttosto diversa dalle solite. Tanti club accusano la crisi economica portata dal Coronavirus, per questo tanti calciatori possono risultare degli affari importanti più del solito. In particolare si guardano con attenzione diversa i calciatori in scadenza di contratto. Sono tanti i big che quest’anno si ritroveranno svincolati e senza una squadra, pronti ad accettare l’offerta più allettante. Uno di questi è Willian. L’attaccante classe 1988 non rinnova con il Chelsea e lascerà Londra nei prossimi mesi. Sul calciatore ci sono diversi club importanti come Barcellona, PSG e Juventus, ma in Italia anche Milan e Roma hanno manifestato interesse per il brasiliano. Intanto, ora spunta l’opzione Tottenham con José Mourinho che potrebbe anticipare tutti.

Calciomercato: Mou chiama William al Tottenham, italiane beffate

Come riportato dai quotidiani inglesi, Lo Special One potrebbe giocare d’anticipo e ingaggiare Willian al Tottenham. Il calciatore e Mourinho hanno già lavorato insieme ai tempi del Chelsea ed era considerato uno dei fedelissimi per il gioco dell’allenatore portoghese. L’intenzione del Tottenham è quella di cedere prima Erik Lamela per poi far partire l’assalto all’esterno d’attacco brasiliano per sostituire l’argentino. Mourinho conta sul rapporto che lo lega al calciatore per chiudere l’acquisto e anticipare le concorrenti. Beffa per la Juventus.