Calciomercato Inter, Tonali: adesso si può accelerare

Calciomercato Inter: dopo l’addio di Icardi, ecco che si accelera per Tonali

Calciomercato Inter – Tonali | E’ arrivata la notizia del riscatto di Mauro Icardi, il prezzo è stato fissato e ben presto nelle casse nerazzurre arriverà la cifra importante, che accenderà il calciomercato. Ebbene sì, attraverso i soldi di Mauro Icardi – e non dimentichiamo quelli che potrebbero arrivare per Lautaro Martinez – Beppe Marotta potrà sbizzarrirsi. Sì, perché la società di Suning è ambiziosa, motivo per cui scelse prima Marotta, poi Antonio Conte, per replicare quanto fatto dalla Juventus negli ultimi dieci anni. Un progetto vincente, costruendo le basi attraverso dei colpi importanti sotto la loro gestione.

News Inter, il piano di Beppe Marotta per convincere Cellino su Tonali

Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, adesso l’Inter potrà tentare l’affondo. Nelle giornate di ieri si è registrato il riscatto di Icardi al Paris Saint-Germain, con l’importante cifra economica che entrerà nelle casse dell’Inter. Arriva la possibilità dunque di andare forte su Sandro Tonali, centrocampista seguitissimo dalla dirigenza nerazzurra. Il tentativo sarà di convincere il Brescia su una base di 35 milioni più bonus. La richiesta del patron Cellino è sempre elevata: per lasciare Brescia toccherà sborsare una cifra che va verso i 50 milioni. Ecco perché i nerazzurri, per convincere il numero uno del club lombardo, avrà pronta una contropartita: sul piatto potrebbero finire Sebastiano Esposito o Andrea Pinamonti.