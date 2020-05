Calciomercato Inter Juventus Bellerin | Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per l’ennesima volta sul mercato. Questa volta è il turno di darsi battaglia per un terzino destro: Hector Bellerin. Lo spagnolo potrebbe dire addio all’Arsenal a fine stagione e i due club italiani sono interessati al suo futuro.

Calciomercato Inter e Juventus: Bellerin può dire addio all’Arsenal

Dopo sei stagioni a pieno ritmo nei Gunners, Hector Bellerin potrebbe dire addio all’Arsenal. La goccia che avrebbe fatto cadere il vaso, secondo ESPN è la nuova linea societaria riguardo i salari. A causa dell’emergenza Coronavirus, la dirigenza dei Gunners intende tagliare il 25% degli stipendi dei calciatori e nonostante la trattativa seguita in prima persona da Bellerin con la Professional Footballers’ Association, il terzino spagnolo non avrebbe preso con buon umore tale scelta. Ecco, quindi, che Inter e Juventus sono pronte a farsi sotto per portare il 25enne ex Barcellona in Serie A.

Inter-Juve: è derby d’Italia per Bellerin

Prima dello stop per il Coronavirus, Bellerin aveva disputato solo 8 gare in Premier League a causa di infortuni di lungo termine. Prima la rottura del crociato e poi un nuovo infortunio alla coscia, lo hanno tenuto fuori dallo scacchiere di Arteta. Secono ESPN, Inter e Juventus starebbero guardando con estremo interesse anche per la possibilità di trovare un ottimo esterno a prezzo accessibile