Calciomercato Inter PSG Icardi | Il futuro di Mauro Icardi si è delineato e ha preso una strada ben precisa: quella di Parigi. Non è più un calciatore dell’Inter e si attende solo l’ufficialità per la conclusione dell’affare. Nei giorni scorsi Leonardo ha chiesto e ottenuto un importante sconto rispetto alla cifra iniziale per il riscatto, di 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Icardi ha firmato con il PSG

Alla fine Icardi cambia definitivamente casacca: sveste per sempre quella dell’Inter e indosserà quella del Paris Saint-Germain, almeno fino al 2024. Stando a quanto si legge su tuttomercatoweb.com ieri sera è arrivata anche la firma sul nuovo contratto che lega Maurito al PSG: 8 milioni a stagione per le prossime quattro.

Inter, dalla cessione di Icardi in arrivo più di 100 milioni

L’Inter riceverà 50 milioni cash più 8 di bonus legati alle presenze in stagione e ai gol che metterà a segno. Inoltre per i nerazzurri c’è un’altra possibilità di incasso: 15 milioni di euro sulla prossima cessione. Solo così Leonardo è riuscito a far abbassare le pretese a Marotta che ora cerca nuovi nomi sul mercato per regalare ad Antonio Conte una squadra sempre più competitiva.

Proprio dal PSG potrebbe arrivarne uno: Edinson Cavani. Si libererà a parametro zero dai parigini il prossimo mese e potrebbe essere il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione. Prima, però, c’è da capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez.