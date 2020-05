Calciomercato Inter, per Cavani si fa sul serio: il Matador torna in Italia?

Calciomercato Inter, tutto su Cavani: Piero Ausilio detterà le condizioni

Calciomercato Inter – Cavani | E’ il sogno dei nerazzurri, quello di trovare un bomber da affiancare a Romelu Lukaku. Chiaro, con Lautaro Martinez sarebbe en plein, ma il toro argentino è sulla via della partenza, con il Barcellona sempre in pole su di lui. Ma ecco, Edinson Cavani rappresenta qualcosa in più di un semplice parametro zero.

Lo ha detto a Sky, Piero Ausilio: “L’Inter ha sempre un occhio sul mercato a costo zero” e lo ha dimostrato negli ultimi anni. Le occasioni, il club di Suning, le coglie al volo. Ed ecco perché Cavani è diventato l’uomo giusto, al momento giusto. Il tecnico Antonio Conte avrebbe desiderato il suo approdo già quando vestiva la divisa griffata di bianconero, alla Juventus, ma il Matador non ne volle sapere ai tempi di lasciare la sua Napoli, per unirsi ai rivali storici. Ma ecco, il calciatore uruguaiano ha nostalgia d’Italia, e Milano è la soluzione più concreta per il suo futuro.

News Inter, l’ostacolo per arrivare a Cavani è rappresentato dall’ingaggio: riflessioni ad Appiano Gentile

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, dopo la conferma di Icardi al Paris Saint-Germain è sempre più evidente che l’esperienza di Cavani è volta al termine, in terra francese. L’ambizione del progetto convincerà l’ex Napoli, con un contratto importante da poter firmare. L’ostacolo è rappresentato dallo stesso ingaggio, perché il Matador farà leva sul costo zero del suo cartellino, chiedendo però l’importante compenso dei 10 milioni a stagione, che già percepisce a Parigi. La società nerazzurra sta riflettendo, l’arrivo del Matador sarebbe molto gradito.