Notizie Fiorentina: è sfida con molti club per l’ingaggio di Vertonghen

Calcio Mercato Fiorentina Vertonghen | La Fiorentina è a lavoro per diventare una big del calcio italiano. L’arrivo di Rocco Commisso la scorsa stagione alla guida della società ha cambiato l’atmosfera a Firenze. La società sta duramente lavorando per mettere su un progetto vincente. Si parte con la questione stadio, poi il mercato e la valorizzazione del settore giovanile. Il club ha già chiuso diversi colpi giovani importanti e di prospettiva sotto la gestione Commisso. Il presidente vuole ora approfittare di qualche grande occasione di mercato e sbircia nella lista dei calciatori che il prossimo mese saranno svincolati. Tra questi c’è Jan Vertonghen, centrale belga che non firmerà il rinnovo con il Tottenham. L’esperto difensore potrebbe essere un grande colpo per rinforzare la retroguardia viola della Fiorentina. Sul calciatore però ci sono molti club, soprattutto in Serie A, come Inter, Napoli e Roma.

Calciomercato Fiorentina: Commisso vuole chiudere il colpo Vertonghen

Come riportato da il Corriere dello Sport, la Fiorentina prova ad anticipare le concorrenti. L’intenzione del presidente Rocco Commisso è quella di chiudere subito l’intesa con il calciatore belga per assicurarsi le sue prestazioni per i prossimi anni e rinforzare la fase difensiva con l’esperienza del calciatore. Commisso sta in prima persona provando il colpo a parametro zero Jan Vertonghen. La decisione spetterà al calciatore che ha diverse richieste.