Ultime Brescia, Balotelli lascia il club

Calcio mercato Brescia Balotelli addio ultime | Mario Balotelli, attaccante del Brescia, sembra già destinato a lasciare il suo club prima del previsto. L’attaccante italiano è in rottura con il presidente Massimo Cellino, che nei giorni scorsi non ci ha pensato due volte prima di accusare il calciatore di scarso impegno. Balotelli vuole lasciare il Brescia e la Serie A. La notizie clamorosa ora è che Mario Balotelli potrebbe lasciare il club che è in piena lotta salvezza. Il calciatore in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe rescindere il proprio contratto stipulato la scorsa estate con il club lombardo e dire addio al Brescia che si prepara alla ripresa del campionato. Ora la risoluzione del contratto è un’idea concreta anche per il presidente Cellino.

Calciomercato Brescia: risoluzione anticipata con Balotelli, incontro con Cellino

Dunque la Seria A ha annunciato al ripresa del campionato e il Brescia si prepara per tornare in forma, in vista di una salvezza che ormai è lontana 9 punti a 12 giornate dalla fine. Il club occupa la 20esima posizione e Balotelli può lasciare la squadra prima del previsto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entro la prossima settimana la questione sarà risolta. Incontro previsto tra Cellino e Balotelli, dove potrebbe arrivare la risoluzione consensuale. Il calciatore si libererebbe dal contratto e lascerebbe i compagni di squadra nel bel mezzo della lotta alla salvezza.