In casa Brescia continua a tenere banco il caso legato a Mario Balotelli. Il rapporto tra il classe ’90 e il club della sua città è ridotto ai minimi termini e si concluderà con l’addio. A confermarlo lo stesso presidente Massimo Cellino che ha attaccato “Supermario” per il scarso impegno a causa di tre assenze negli allenamenti, di cui una concordata con club e due saltate senza permesso. L’ultima risale a questa mattina, quando ha saltato la seduta di trattamenti e terapie per un fastidio accusato durante la settimana.

Ultime Brescia, il post di Balotelli

L’ennesimo episodio di questo periodo turbolento è stato smentito da Balotelli, con una storia su Instagram: “Come fate a negare l’evidenza? Non sono un fantasma invisibile ai teleobiettivi, mi alleno ogni giorno per due ore. I giornalisti filmano con le loro telecamere gli esercizi che faccio sul campo. Vi racconterò ogni dettaglio per chiarire ogni dubbio“. Parole molto forti che testimoniano la rottura totale con le Rondinelle, che gli avevano offerto l’ennesima occasione per rilanciarsi.

Notizie Brescia, il futuro di Supermario

Il contratto di Balotelli scade nel 2022, ma gli ultimi eventi hanno inevitabilmente prodotto l’addio anticipato. L’idea è concreta e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe consumarsi la settimana prossima, quando ci sarà un incontro con il presidente Cellino per discutere della risoluzione contrattuale.

Il divorzio sembra vicino ma sarebbe clamoroso nel caso in cui l’attaccante italiano non concludesse la stagione con maglia del club lombardo, in piena lotta per la salvezza.