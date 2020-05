Ultime Cagliari: lutto per Nainggolan

Ultime Cagliari Nainggolan nipote morta| Futuro in bilico per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter, in prestito al Cagliari, non sa la prossima stagione per quale squadra dovrà scendere in campo. Il centrocampista belga potrebbe essere reintegrato in gruppo con l’Inter di Antonio Conte o essere ceduto all’estero. Restano vive le ipotesi in Italia con un possibile approdo alla Fiorentina di Rocco Commisso o il ritorno al Cagliari di Giulini dopo questa stagione in Sardegna. Intanto, nelle ultime ore, il calciatore e i propri familiari hanno vissuto un vero e proprio dramma. E’ scomparsa con una morte prematura la giovane nipote malata di cancro. Nainggolan già affronta questa battaglia al fianco di sua moglie. Intanto, sui social è arrivato il messaggio straziante del calciatore che ha salutato sua nipote.

Cagliari, Lutto choc per Nainggolan: è morta la nipote di cancro

Il calciatore vive già da molto vicino questa lotta al cancro con la moglie Claudia, che ha scoperto di essere stata colpita dal cancro negli ultimi mesi. Una dura e lunga lotta che però ha colpito anche la giovane nipote di Radja. La ragazza è morta dopo una lunga battaglia e il calciatore su Instagram si è sfogato con un messaggio molto commovente: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Eri così giovane e ancora non riesco a crederci”.