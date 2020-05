Il bollettino della Protezione Civile di oggi domenica 31 maggio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Protezione Civile sta per sciorinare i dati giornalieri rispetto all’emergenza coronavirus: monitorare l’andamento della curva epidemiologica è importante anche per valutare i rischi attinenti all’inizio della fase 3.

I dati della Protezione Civile di Borrelli

Non è una sorta di liberi tutti, ma le nostre abitudini assomiglieranno sempre più a quelle passate, potendo spostarci da una regione all’altra senza bisogno di autocertificazione. Nel corso di giugno poi sono previste una serie di riaperture per altre attività lavorative e ludiche, per cui monitorare il livello di pressione sugli ospedali ed al tempo stesso il movimento del contagio è cruciale ai fini della corretta individuazione delle tempistiche.

IN AGGIORNAMENTO