Zola: “Sarri faceva annoiare i giocatori, ripetevano gli stessi esercizi”

Zola: le sue parole su Sarri

Zola Sarri | Maurizio Sarri è seduto sulla panchina della Juventus, e non senza poche difficoltà, è riuscito a plasmare la sua squadra. Il tecnico toscano ha fatto parecchia gavetta, e oltre alla grande esperienza al Napoli, ha allanato anche in Premier League. Il Chelsea è stata una bella parentesi, la quale però è stata spesso anche criticata da qualcuno. I tifosi e alcuni giocatori hanno infatti avuto parole non carine nei suoi confronti, e specialmente all’inizio, i dubbi erano davvero tanti. Il suo vice ai tempi, Gianfranco Zola, ha voluto svelare dei retroscena interessanti, spiegando anche il rapporto che avevano i giocatori con il metodo “sarrista”. Questo quanto riportato da goal.com:

“Al Chelsea c’erano giocatori come Hazard e Willian che soffrivano con quel tipo di esercizi. Si annoiavano, ma sono stati bravi perchè hanno sempre lavorato. Alla fine questo è stato il nostro pregio: mentre gli altri calavano di intensità, noi non lo facevamo. Con il passare delle settimane, visto il ripetersi degli stessi esercizi, i giocatori hanno cominciato a stancarsi ed annoiarsi, ma a volte questo fa parte del nostro lavoro”

Sarri si è preso la Juventus?

La Juventus ha attraversato una stagione piuttosto difficoltosa, ma nonostante questo è attualmente prima in classifica. Sarri è riuscito ad avere un buon impatto sui bianconeri, spesso anche faticando parecchio. Ovviamente la valutazione generale non può esserci, molto dipenderà da come finiranno campionati e coppe.