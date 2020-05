News Italia, Mancini: “Lo stop causa problemi. Io e Totti uguali in campo”

News Italia, l’intervista di Mancini ai microfoni di Radio Deejay

News Italia – Mancini | L’Italia va verso la ripresa e con sé anche quella calcistica. Mentre per i club la situazione di ripresa è imminente, con le squadre che scenderanno in campo nel week-end del prossimo 13 giugno, per la Nazionale italiana di calcio, il discorso è differente. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini avrà più tempo per preparare i suoi all’avventura in cui vuole rendersi protagonista, di Euro 2021. Ha parlato di questo ai microfoni di Radio Deejay, mettendo in chiaro la sua posizione in merito alla questione: “Il gruppo non cambierà sotto la fase dell’assetto, ma sicuramente ci saranno dei miglioramenti se pensiamo ai giovani. Molti faranno esperienza, noi aspettiamo le date ufficiali della manifestazione, il problema saranno le tante partite”.

Le parole del CT dell’Italia, Roberto Mancini