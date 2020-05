News Cagliari, Giulini rivela: “Avrei voluto Allegri per il mio club”

News Cagliari – Giulini su Allegri | I suoi successi in Serie A sono partiti da Cagliari, parliamo dell’allenatore ex Juventus e Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha chiuso con la Juve dopo un ciclo più che vincente, facendo en plein in Serie A, senza mollare mai un solo Scudetto con la cravatta griffata dai colori bianconeri. Nel corso di quest’anno, il tecnico ha deciso di prendersi una pausa, per poter ripartire non appena verrà fuori la nuova stagione. Sono diversi i club che hanno provato a sondare il terreno per portarlo in casa propria e anche le rivali Milan e Napoli, proprio della sua ex Juve, hanno fatto qualche tentativo, fallendo però e poi virando su altri obiettivi, perché l’allenatore è stato chiaro: tornerà in gioco solo nel 2021.

Ultime Cagliari: quale sarà il futuro di Allegri? Ne parla Giulini

Tra i club interessati a lui, oltre alle diverse società in giro per l’Europa, spunta anche la destinazione Cagliari. A rivelare l’interesse è il patron del club rossoblu, Tommaso Giulini. E’ molto chiaro nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, in occasione del centenario del Cagliari: “Chiamai Massimiliano, fu un’idea un po’ folle, volevo offrirgli la nostra panchina. Sapevo fosse impossibile, abbiamo scambiato un po’ di chiacchiere e lui mi ha detto di essere onorato di essere stato al centro delle idee, affascinato da quella di essere allenatore nell’anno del centenario. Mi ha detto che la sua prossima avventura sarà all’estero“.