Mercato Napoli, occhi su Emmanuel Dennis del Brugge

Visto le non poche difficoltà per arrivare al centravanti del Lille Victor Osimhen, la società azzurra ha puntato gli occhi sul giovane classe 97 del Brugge.

Richiesta folle del Lille per Osimhen, si punta dritto su Dennis.

Si è fatto conoscere nel mondo del calcio che conta grazie ad una doppietta al Real Madrid in Champions League, per di più al Santiago Bernabéu. Emmanuel Dennis, attaccante del Brugge è finito nel mirino del Napoli e non solo. Dall’Inghilterra girano voci che anche l’Arsenal e il Newcastle abbiano messo nel mirino il centravanti nigeriano. Può ricoprire più ruoli, infatti può giocare sia da punta centrale che da esterno. Un profilo che non dispiace a Giuntoli che lo tiene d’occhio.

Il costo del cartellino si aggira verso i 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe non spaventare De Laurentiis. Spaventa invece la richiesta del Lille per il suo attaccante Victor Osimhen, valutato 40 milioni e fuori dalla portata degli azzurri.

Se parte Milik è lui l’obiettivo numero uno

Il Napoli vuole provare a rinnovare il contratto ad Arkadiusz Milik ed evitare di perderlo a parametro zero. L’attaccante polacco non è interessato a prolungare e sta valutando l’addio. Sulle sue tracce c’è la Juventus che è pronta ad offrirgli quasi 5 milioni per 4 stagioni. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato ed è per questo che vuole chiudere per l’attaccante del Brugge.