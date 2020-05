Mercato Inter, Vidal si allontana: arriva l’annuncio di Medel

Mercato Inter: Medel annuncia i piani per il futuro di Vidal

Mercato Inter Vidal | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e in queste ultime settimane la formazione nerazzurra si sta concentrando parecchio sugli innesti per la prossima stagione, soprattutto a centrocampo. Conte vorrebbe alzare l’asticella con qualche rinforzo di esperienza, e nel mirino continua ad esserci Arturo Vidal. Il cileno è uno dei pupilli del tecnico pugliese, il quale vorrebbe riaverlo con se dopo la splendida parentesi alla Juventus. Chiaramente si tratta di un trattativa molto complicata, specie perchè lo stesso giocatore ha annunciato più volte la sua felicità nel giocare al fianco di vari campioni come Messi e Suarez.

Per di più se si pensa ad un ritorno in Italia in futuro, allora ecco che anche questa ipotesi sta cominciando a cadere. Il motivo? Delle rivelazioni da parte di Gary Medel, ex nerazzurro e connazionale di Vidal: “Arturo muore dalla voglia di giocare nel Boca Juniors”. Annuncio a sorpresa, e che per ora lo allontana di parecchio dall’Inter.

News Inter: Vidal colpo impossibile?

Il futuro di Vidal è ancora tutto da scoprire, ma la sensazione è che il cileno difficilmente tornerà in Italia. La voglia di vincere con il Barcellona è troppo grande, e per di più una chiusura di carriera al Boca gli farebbe parecchio piacere. Conte sta per rassegnarsi, così come Ausilio e Marotta.