Mercato Inter: sogno Cavani, l’uruguaiano sloggia da Parigi

Mercato Inter Cavani | L’Inter continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, e nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante, e che senza dubbio pone fine ad un capitolo durato diversi anni e diverse telenovele: Mauro Icardi ha praticamente firmato in via definitiva con il PSG. L’attaccante argentino giocherà nel club parigino, e la sua cessione porterà nelle casse nerazzurre un bel po di soldi, utili soprattutto per prendere un altro attaccante, magari in sostituzione di Lautaro.

Il Toro però, così come il suo connazionale, potrebbe partire, e pertanto sia Ausilio che Marotta stanno già pensando a come coprirsi le spalle: il sogno resta Cavani, il quale dopo l’arrivo di Icardi, è praticamente costretto a cambiare maglia. Il Matador dovrà trovarsi una sistemazione, e può arrivare ai nerazzurri a costo zero. Occhio però ad un ostacolo che blocca tutto: il suo ingaggio di 7-7,5 milioni di euro, una cifra parecchio alta, e che farebbe vacillare chiunque. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Inter: sogno Cavani, ma si cerca di trattenere Lautaro

Cavani resta un obiettivo concreto per l’Inter, il quale però vorrebbe prima provare di tutto per trattenere Lautaro. Per quanto l’ex Napoli sia un giocatore strepitoso, il suo arrivo non è per nulla semplice visto lo stipendio che percepisce. Il Barcellona intanto spinge per il Toro, in arrivo la fumata bianca?