Ligue 1: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Anche in Francia, oltre che in Italia, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno.

Ligue 1: contratti in scadenza nel 2021

Questo significa che in estate le società francesi saranno costrette alla cessione, o a rinnovare, per non perdere questi calciatori a zero. Una bella opportunità di mercato anche per i club italiani per risparmiare sulle cifre.

Il primo nome della lista arriva da Lione dove Depay ha il contratto in scadenza nel 2021. Su di lui si erano mossi diversi club italiani. Il club francese, con il campionato fermo e senza posto in Europa, molto probabilmente dovrà cederlo in estate. Su di lui c’era il Milan oltre che altri club italiani.

Occhi anche su Thauvin del Marsiglia. L’esterno, che piace da tempo sempre al Milan oltre che alla Roma, molto difficilmente questa volta resterà in Francia.

Fari puntanti anche su Parigi dove (oltre a Cavani, Kurzawa e Thiago Silva che diranno addio in estate), sono tanti i calciatori in scadenza nel 2021.

I tre nomi eccellenti sono quelli del tedesco Draxler, ancora giovane e nel pieno della carriera, del terzino spagnolo Bernat e dell’argentino Di Maria.

Il primo era stato seguito in passato dall’Inter prima dell’arrivo di Eriksen. Lo spagnolo ex Bayern potrebbe rinnovare o tornare in Liga. Molto incerto il futuro di Di Maria che potrebbe restare fino alla scadenza e magari andare a giocare in un paese lontano per chiudere la carriera ad alti livelli.

Ligue 1: tre calciatori meno noti ma di valore

Occhio inoltre alle sorpresa. Sono nomi meno noti, ma grandi opportunità per il futuro quelli di Cyprien, Lala e Kamano. Il primo gioca nel Nizza e piace praticamente a mezza Europa. Simile ad Allan, di passaporto francese, potrebbe finire in Liga (al Siviglia) o al PSG.

Lala invece è un terzino destro di valore che lo scorso anno ha impressionato tutti per rendimento. A fine campionato potrebbe sbarcare in Premier, dove diversi club sono rimasti impressionai dalle sue qualità atletiche.

Kamano invece gioca nel Bordeaux ed è un’ala sinistra. Era stato oggetto del desiderio di parecchie squadre italiane ma alla fine ha sempre deciso di restare in Francia.

Antonio Lauro