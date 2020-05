Coronavirus: Conte annuncia la “Fase 3”

Sta per partire la Fase 3. Il Premier Giuseppe Conte è atteso ad un’altra importante decisione. Nelle prossime settimane il nostro paese sarà oggetto di un’altra svolta.

Dopo un mese di Fase 2 di convivenza con il virus, ora i dati sono incoraggianti.

Ultime coronavirus: la Fase 3

I dati dell’Istituto superiore di sanità spingono verso la riapertura completa del Paese: il 3 giugno cadranno i divieti di spostamento e sarà possibile andare da Regione a Regione. La conferma arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice convocato dal premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza.

Se i dati non precipiteranno nei prossimi quattro giorni arriverà la decisione del Governo per riaprire tutto il paese il 3 è giugno.

Le pressioni sono tante: da governatori, opposizione, categorie economiche e anche da chi nella maggioranza finora non si era sbilanciato.

Inoltre, per riaprire i “confini” non ci sarà neanche bisogno di un nuovo Dpcm: quello in vigore prevede infatti il divieto di spostamenti infraregionali fino al 2 giugno mentre in seguito questi saranno «limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020».

Il Governo però dovrà tenere conto dei nuovi focolai e che la situazione è «epidemiologicamente fluida» in molte Regioni ma non del tutto non pericolosa.

Tuttavia, una volta aperto tutto, resterà il «rispetto rigoroso» delle misure di distanziamento, igiene e divieto di assembramento. Non solo: i sistemi sanitari devono continuare ad essere rafforzati per tenere testa al virus.